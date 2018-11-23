شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دينا عبد العزيز: الحكومة الرقمية تحد من الفساد وأهم خطوة للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الحكومة بسرعة التحول إلى الحكومة الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن التحول نحو الحكومة الرقمية هى أهم خطوة للإصلاح الإدارى الذى نسعى له خلال الفترة الحالية.

وأشارت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة الرقمية تساهم فى الحد من الفساد ، موضحة أن هذا سيؤثر بشكل كبير على سرعة وكفاءة العمل الحكومى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شدد على الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطط واستراتيجيات الدولة، أخذاً فى الاعتبار دوره الحيوى والرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجهاً فى هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات لتنفيذ المشروعات فى هذا المجال.