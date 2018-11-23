مئات المهاجرين تظاهروا قرب الحدود المكسيكية- الأميركية أثناء تدريب للجيش الأميركي

تظاهر مئات ​المهاجرين​ في تيخوانا بشمال غرب ​المكسيك​، قرب المعبر الحدودي مع ​الولايات المتحدة الأميركية​، فيما كانت القوات المسلحة الأميركية تنفّذ تدريبًا واسع النطاق على السرعة العملانية، يشمل مروحيات ومئات الجنود ورجال الشرطة، تحسّبًا لاحتمال محاولتهم الدخول بالقوّة.

وكان قد غادر المهاجرون وأغلبيّتهم من الرجال وبينهم أيضًا نساء برفقة أطفال، مركز الإيواء الذّي وفّرته لهم السلطات المحلّية، للتوجّه إلى جسر "إل شابارال" الواقع قرب نقطة الدخول إلى ​كاليفورنيا​. وقد أُغلق المعبر بين البلدين نحو 15 دقيقة.

يُذكر أنّ يوم أمس الخميس، هدّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مجددًا بـ"إغلاق كامل الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بما في ذلك أمام التبادلات التجارية، في حال شهد الوضع تصعيدًا مع وصول آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى".