"بوكو حرام" تخطف نحو 50 قرويا في نيجيريا

خطفت جماعة ​بوكو حرام​ نحو 50 قرويًا نيجيريًا كانوا قد ذهبوا بحثا عن الحطب قرب الحدود بين ​نيجيريا​ و​الكاميرون​.

وأوضح قائد ميليشيا محلية تقاتل بوكو حرام إلى جانب الجيش انه "تم جمع الرجال واقتيادهم من جانب متمردي بوكو حرام، ولم نسمع عنهم مرة أخرى".