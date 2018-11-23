"بوكو حرام" تخطف نحو 50 قرويا في نيجيريا

خطفت جماعة بوكو حرام نحو 50 قرويًا نيجيريًا كانوا قد ذهبوا بحثا عن الحطب قرب الحدود بين نيجيريا والكاميرون.
وأوضح قائد ميليشيا محلية تقاتل بوكو حرام إلى جانب الجيش انه "تم جمع الرجال واقتيادهم من جانب متمردي بوكو حرام، ولم نسمع عنهم مرة أخرى".
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