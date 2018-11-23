رئيس البرازيل عيّن الفيلسوف وعالم اللاهوت ريكاردو فيليز رودريغيز وزيرا للتربية

أعلن الرئيس ​البرازيل​ي المنتخب ​جايير بولسونارو​، "أنّه عيّن الفيلسوف وعالم اللاهوت الكولومبي ريكاردو فيليز رودريغيز، وزيرًا للتربية".

وأوضحت صحيفة "فولها دي ساو باولو"، أنّه "تم تجنيس فيليز في البرازيل عام 1997".

ومن المقرّر أن يتولّى بولسونارو، زعيم اليمين المتطرّف، السلطة في الأول من كانون الثاني المقبل، وهو كان اختار عددًا من أعضاء حكومته من صفوف الجيش بمن فيهم الجنرال فرناندو أزيفيدو إي سيلفا الّذي عيّنه وزيرًا للدفاع.

والأسبوع الماضي، أعلن بولسونارو اختياره إرنستو أراوجو، أحد أشدّ المعجبين بالرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لمنصب وزير الخارجية.