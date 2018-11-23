مصادر مقربة من قصر بعبدا للحياة: المشهد الحكومي لا يزال يراوح مكانه

أكدت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة ومقربة من قصر بعبدا لصحيفة "الحياة أن "لا مستجدات، والمشهد الحكومي لا يزال يراوح مكانه".

يذكر ان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ عقد في القصر الجمهوري خلوة مع رئيس البرلمان ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ قبيل بدء التهاني بالذكرى الـ 75 للاستقلال، وكان ملف ​تشكيل الحكومة​ المتعثر الحاضر الأبرز في الخلوة الرئاسية الثلاثية التي دامت نحو عشر دقائق.=