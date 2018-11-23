بعد استلام بطاقة التموين.. تعرف على كيفية تفعيل الرقم السري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

يعاني العديد من المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز من أصحاب البطاقات التموينية، من تفعيل الرقم السري عقب استلام البطاقة، في حالة تقديم طلب بدل فاقد أو تالف أو فصل اجتماعي أو إصدار جديد، بحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأصدرت وزارة التموين، كتابًا دوريًا رقم (1) لسنة 2018، بشأن عدم تفعيل الرقم السري للبطاقة رغم استلامه أو عدم استلامه في بعض الأحيان.

ويوضح مصراوي، كيفية تفعيل الرقم السري عقب استلام بطاقة التموين الذكية:

- في حالة استلام الرقم السري وعدم تفعيله

1 - يجب على المواطن التوجه إلى أقرب مكتب تمويني وطلب تفعيل الرقم السري للبطاقة.

2 - يُفعل الموظف المختص بالمكتب البطاقة بواسطة القارئ الخاص بشركة سمارت الموجود بالمكتب.

- في حالة عدم استلام الرقم السري

1 - يتم إرسال رسالة من الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية أو احد الأفراد المقيدين عليها على الرقم 9136، للحصول على الرقم السري بعد تشغيلها على قارئ سمارت.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، أمس الأربعاء، توجيهًا وزاريًا رقم (31) لسنة 2018، بشأن تنظيم وإدارة العمل بمنظومة البطاقات التموينية موضحًا بها التزامات ومسئوليات جميع أطراف منظومة العمل بهدف تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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