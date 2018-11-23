أحمد كريمة: تنظيم النسل جائز والتحديد مباح بشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن تنظيم النسل جائز شرعا، لأنه حيثما كانت المصلحة ثم شرع الله.

وأضاف كريمة، في تصريح لمصراوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العزل، وهو أن يضع الرجل ماءه في غير موضعه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حينما سأله الصحابة.

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية، أن تحديد النسل يكون بالرجوع للأطباء، وإذا كانت هناك عوارض تمنع من ذلك أم لا، وكل إنسان حسب ظروفه، وطالما كانت هناك أمور اجتماعية تقتضي ذلك.

وقال كريمة، إن هناك أسرة تريد الاكتفاء بمولود أو اثنين مثلا فلا مانع من ذلك، منوها إلى أنه من الممكن أن يخبر الطبيب المرأة باعتلال صحتها حال ولادتها، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تتوقف.

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية، أن حملة " 2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، لا مانع منها، طالما أنها للمصالح الاجتماعية، وتهدف إلى مصلحة البشر عامة.

وقال أحمد كريمة، إن الشريعة الإسلامية لا تعارض قانون تنظيم الأسرة، ولا مانع منه شرعا.