لارام: خط جديد بين المغرب وفلوريدا

كشفت الخطوط الملكية المغربية، عن انطلاق خط جوي سيربط بين مدينتي الدار البيضاء وميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

هذا الخط الذي يعد الثالث من نوعه في الربط بين المغرب والولايات المتحدة، سيعرف أولى رحلاته ابتداء من 3 من أبريل في العام المقبل. وسيكون الربط بين الدار البيضاء وميامي في ثلاث رحلات أسبوعيا، وذلك أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

جدير بالذكر أن مدينة ميامي التي تعد الأكبر في ولاية الـ”سانشاين” تبعد بحوالي 380 كلم جنوب مدينة أورلاندو وسط فلوريدا، التي تضم ثاني أكبر تكتل للجالية المغربية في أمريكا بعد مدينة بوسطن.