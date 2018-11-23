شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: الاغتيالات أسلوب الجماعة للرد على معارضيهم وخصومهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن أسلوب التهديد بالاغتيال هو أسلوب الإخوان فى الرد على خصومهم و معارضيهم حيث يلجأون للعنف والارهاب لإسكات الأخر ويتصرفون كعصابات المافيا التى ترهب و تهدد الأعضائهم الذيين تركوهم و أرادوا أن يكشفوا جرائمهم و مؤامراتهم ضد الدين و الأوطان.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الإخوان لا يمتلكون أى حجة للرد على من يهددهم بفضح أمرهم للناس فيبدأون بالتهديد و الوعيد حتى يسكت و يؤثر السلامة لكن يبدو أن المستشار عماد أبو هاشم ماض فى كشفهم و يستخف بتهديداتهم له.

كان عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، المنشق عنهم مؤخرا، كشف أنه تلقى تهديدات بالاغتيال من قبل جماعة الإخوان، من مقر إقامته فى تركيا، موضحا أنه لن يتوقف عن فضح منهج التنظيم وكشف جرائمه.