القواس: الحلفاء وغير الحلفاء الذين كلفوا الحريري بتشكيل الحكومة "أسخف" منه

اعتبر رئيس "لقاء صيدا الوطني" عضو القيادة القطرية لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" ​محمد شاكر القواس​، في تصريح له، أن "الأسخف" من رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ هم "الحلفاء وغير الحلفاء الذين كلفوه من جديد أو أيدوه ل​تشكيل الحكومة​ الموعودة، رغم معرفتهم المسبقة بسياسته المرتهنة ومواقفه المعلنة المتكررة وتصرفاته الناقصة".

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