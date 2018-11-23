جريحة في تصادم على أوتوستراد ضهر العين واعتصام احتجاجي

ذكرت معلومات صحافية ان تصادما وقع على اوتوستراد ضهر العين- ​الكورة​ قرب جامعة "liu"، بين سيارتي "بيك اب" و"نيسان"، إلى جرح مواطنة عمل ​الصليب الاحمر​ على نقلها إلى المستشفى للمعالجة.

إثر الحادث، نفذ أهالي المنطقة اعتصاما احتجاجا على العوائق الحديدية في وسط الطريق، معتبرين ان وضعها "من دون أي تخطيط أو علامات تحذير، تسبب بحوادث عديدة".