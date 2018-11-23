انخفاض عدد سكان بكين لأول مرة منذ 20 عاماً

ذكرت وكالة أنباء ​الصين​ الجديدة "شينخوا"، أن عدد سكان العاصمة الصينية بكين انخفض في 2017، لأول مرة منذ 20 عاماً. وأضافت أن عدد المقيمين بصفة دائمة بلغ 21.707 مليون نسمة العام الماضي، وهو ما يقل 22 ألفاً عن العدد في العام السابق.

وذكرت شينخوا، نقلاً عن المؤتمر الشعبي للمدينة، أن عدد السكان بالأحياء الحضرية الستة في بكين انخفض 3% عما كان عليه عام 2016.

وتبذل سلطات بكين جهوداً للحد من النمو السكاني، في إطار مساعيها لمعالجة الازدحام المروري وقلة الموارد وارتفاع أسعار السكن. وارتفع عدد سكان بكين بمقدار الثلثين منذ عام 1998، في حين زاد استهلاك الطاقة بأكثر من المثلين وزاد عدد السيارات لثلاثة أمثاله.

وفي عام 2016 قالت بكين إنها ستتخذ إجراءات بحيث لا يزيد عدد سكانها عن 23 مليون نسمة بحلول نهاية العقد الحالي.

وفي حين تسعى مدن كبرى مثل بكين و​شنغهاي​ للحد من النمو السكاني، تتخذ الصين خطوات لتعزيز معدلات المواليد التي انخفضت عام 2017، ومن المتوقع أن تزداد انخفاضاً هذا العام.