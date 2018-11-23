كشف المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي) جيمس كومي "أنّي تلقّيت دعوة للمثول أمام مجلس النواب الأميركي. أنا أميل دائمًا للردّ على الأسئلة علنًا"، مبيّنًا "أنّي سأعارض المثول في جلسة مغلقة لأنّي ضقت ذرعًا من تسريباتهم".
وبحسب وثائق نشرتها قناة "سي بي اس"، فإنّ علاوة إلى كومي، تمّ توجيه الدعوة للمثول أمام اللجنة القضائية بالمجلس بداية كانون الأول المقبل، لوزيرة العدل السابقة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، لوريتا لينش.
ولم تكشف اللجنة أسباب دعوة المسؤولين السابقين.
شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كومي تلقى دعوة للمثول في جلسة مغلقة أمام مجلس النواب الأميركي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .