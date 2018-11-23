جيمس كومي تلقى دعوة للمثول في جلسة مغلقة أمام مجلس النواب الأميركي

كشف المدير السابق ل​مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي​ (أف بي آي) ​جيمس كومي​ "أنّي تلقّيت دعوة للمثول أمام ​مجلس النواب الأميركي​. أنا أميل دائمًا للردّ على الأسئلة علنًا"، مبيّنًا "أنّي سأعارض المثول في جلسة مغلقة لأنّي ضقت ذرعًا من تسريباتهم".

وبحسب وثائق نشرتها قناة "سي بي اس"، فإنّ علاوة إلى كومي، تمّ توجيه الدعوة للمثول أمام اللجنة القضائية بالمجلس بداية كانون الأول المقبل، لوزيرة العدل السابقة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق ​باراك أوباما​، ​لوريتا لينش​.

ولم تكشف اللجنة أسباب دعوة المسؤولين السابقين.