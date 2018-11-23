ترامب يؤكد إحتمال التوصل الى إتفاق لإنهاء الحرب التجارية مع الصين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "مستعد" للقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، مؤكدا مجددا إحتمال التوصل الى إتفاق لإنهاء الحرب التجارية.
وفي تصريحات صحفية في فلوريدا قال: "عملت على الاستعداد لذلك طوال حياتي"، مضيفا "أعرف كل مكون وكافة الإحصائيات. وحدسى كان دائما جيدا".
ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الأميركي نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بوينس ايرس يومي 30 تشرين الثاني والاول من كانون الأول.
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