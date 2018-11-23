خروج تظاهرات في تشيلي تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة

خرجت تظاهرات في تشيلي للمطالبة بإنهاء التمييز الجنسي والعنف ضد المرأة في مدينة سانتياغو.
وتظاهرت العديد من السيدات في شوارع تشيلى، مرددين هتافات منددة بالعنف ضدهن وعمليات القتل التي تحدث للسيدات والتحرش الجنسي بالإضافة إلى العنف الجسدى.
ويعد العنف ضد المرأة أحد انتهاكات الأكثر انتشارا واستمرارا وتخريبا لحقوق الإنسان، حتى أيامنا هذه، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
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