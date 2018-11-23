شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة مشكلات خاصة بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اجتماعين الأحد المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن غلق مسجد (عز الرجال) بشارع البورصة بطنطا منذ عام 2016، لوجود تصدع به مما يهدد الأرواح والمباني المجاورة له، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سلامه الرقيعي، بشأن عدم استكمال إجراءات تعيين عدد من المتقدمين لمسابقة وزارة الأوقاف رقم (1) لسنة 2015 المعلن عنها بالوسائل المختلفة في 13 يناير 2015 لوظيفة عمال المساجد بالدرجة الخامسة والسادسة خدمات معاونة (محافظة شمال سيناء).

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الاثنين القادم، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد أبو بريدعه، بشأن عدم إدراج بعض المساجد بمركز المنيا بخطة الوزارة للإشهار العام والمحلى رغم تكرار الوعود، مثل (العتيق عزبة محجوب طوخ الخيل، كامل عطية طنها الجبل، مسجد سليم صائب بقرية سليم باشا ، مسجد عبد الجواد الشرقي بقرية صفط الخمار، مسجد الإيمان عزبة محمد على أبو بريدعة، الإسلام موسى لصيق بقرية إدمو".

وتجتمع لجنة الشئون الدينية والأوقاف يوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن بعض المساجد الفعلية بمدينة النطرون حيث إنها آيلة للسقوط وهى: (مسجد سيد المرسلين حي مبارك مغلق فعلاً، مسجد الرحمة بمدينة أبو غزالة، مسجد التقوى بمدينة وادى النطرون، مسجد الأنوار المحمدية بنجع الطيب، مسجد فتح المبين نجع عويان، مسجد الصديق نجع جنيش، مسجد عباد الرحمن وادى النطرون، مسجد الشاكرين المدينة، مسجد الرحمن المدينة، مسجد سوق الأخرة المدينة).