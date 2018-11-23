مسؤول روسي: نحذر أميركا من نشر صواريخ في أوروبا واذا فعلت سننشر أسلحة مقابلة

هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي كونستانتين كوساشيف بـ"نشر بلاده صواريخ على حدود الدول الحليفة معها إذا ما أقدمت الولايات المتحدة الأميركية على نصب أسلحة مشابهة في أوروبا".
ونقلت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأميركية عنه "اعتزام الولايات المتحدة الخروج من "معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى" يمكن أن يقود إلى نشر صواريخ في أوروبا كانت محظورة بموجب المعاهدة".
ولفت الى أن "بلاده من الممكن لها أن تستهدف الصواريخ الأميركية بأسلحتها إذا ما حدث مثل هذا النصب للأسلحة"، مشيرا إلى أن "روسيا قد ترد على مثل هذه الخطوة بنشر صواريخ مشابهة بالقرب من حلفائها وفي حالة الضرورة، على أراضي حلفائنا".
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