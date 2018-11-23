الدفاع العراقية: القوات الامنية تقتل أحد أمراء داعش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة ل​وزارة الدفاع​ في ​العراق​، عن قتل أحد الامراء في تنظيم "داعش" والملقب بـ"الكتكوت". وذكرت المديرية في بيان أن "الإرهابي كان العقل المخطط لعدد من العمليات الإجرامية"، وأنه "شغل خمسة مناصب وهي أمير الإسناد في مصفى بيجي، وأمير مفارز جبل مكحول، وأمير إسناد لواء القعقاع، وأمير عسكري في الحضر، وكذلك منصب أمير أمني لقاطع الشرقاط".

وأكد بيان المديرية على أن "كتكوت" كان المشرف على حفر الإنفاق والمسؤول عن اختيار مواقع السلاح والذخيرة وتوفير الماء والغذاء وصنع العبوات وشراء الآليات في ولاية الشرقاط، وأنه "مطلوب للقضاء بعدة تهم وفق أحكام المادة 4 إرهاب".