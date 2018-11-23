حرائق الغابات تهدد منازل في شرق أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (د ب أ):

صدرت تحذيرات طارئة اليوم الجمعة وسط تهديدات للمنازل بسبب حرائق الغابات سريعة الانتشار في ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية، الواقعة في شرقي البلاد.

وذكرت خدمة الإطفاء الريفية في الولاية أن سكان بلدة سولت آش، 170 كيلومتراً شمالي سيدني ، يجب أن يبحثوا عن مأوى مع اقتراب الحريق.

وقال شين فيتزسيمونز، مفوض خدمة الإطفاء الريفية لهيئة الإذاعة الاسترالية: "النار تشتعل بقوة وتتحرك بسرعة كبيرة."

وأضاف: "في الوقت الحالي نتحدث عن تأثر عشرات العقارات بشكل مباشر مع تحرك النيران في منطقة سولت آش وما حولها".

وذكر مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 90 كيلومترا في الساعة مما يعوق جهود مكافحة الحرائق.

وزاد معدل خطر الحريق في المنطقة إلى "حاد" ، وهو ثالث أعلى مستوى.

وأُجبرت النيران مدرسة سولت آش الحكومية على الإغلاق وتم نقل التلاميذ إلى مدرسة أخرى على بعد 16 كيلومترًا.

ومنذ يوم أمس الخميس، يحاول أكثر من 200 من رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.

وتم دعم الطواقم الأرضية بأربع طائرات إطفاء كبيرة، بما في ذلك طائرة بوينج 737 ، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من الطائرات لمكافحة الحرائق في أي مكان في العالم.