"الدعم لطفلين فقط".. أبرز 8 تصريحات لـ"مدبولي" في "تكافل وكرامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - أمس الخميس في مؤتمر تكافل وكرامة الثالث تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور عدد من الوزراء.

وأدلى مدبولي خلال كلمته بعدد من التصريحات، بشأن السياسات النقدية للدولة الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدعم سيقتصر فقط على طفلين وليس ثلاثة أطفال، موضحًا إجراء دراسة لسياسات الدعم العيني أيضا، لوصوله لمستحقيه، وتعلنها الحكومة العام المقبل.

ويستعرض مصراوي أبرز 8 تصريحات لرئيس الوزراء خلال المؤتمر.

خدمات الدعم النقدي ستقتصر على طفلين فقط، وليس ثلاثة أطفال لكل أسرة، بداية من شهر يناير المقبل، لإضافة أسر جديدة.

الدولة ستضرب بيد من حديد على أي ممارسات فساد بملف الدعم أيا كان المتسببون فيها، سواء مسئولين أو عاملين أو مواطنين.

2.2 مليون أسرة استفادت ببرامج الحماية الاجتماعية، تضم نحو 9.5 مليون مواطن.

احتساب درجات الفقر للأسر طبقا لمعايير علمية وإحصائية بناء على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

برنامج الدعم النقدي المشروط استجابة لتوجه الحكومة نحو سياسات العدالة الاجتماعية، ولتخفيف وطأة الضغوط الحياتية التي تتأثر بها الأسر تحت خط الفقر.

الزيادة السنوية في عدد السكان تتخطى 2.5 مليون نسمة، ما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطن.

دراسة سياسات الدعم العيني أيضا، لوصوله لمستحقيه، وسنعلنها العام المقبل.

الدولة اتخذت عدة إجراءات، هذا العام تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية.