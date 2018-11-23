انت الان تتابع مصطفى يونس: «المناصب الإدارية في الأهلي ملهاش لازمة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٣ ص

مصطفى يونس

يرى مصطفى يونس، مدير الكرة بالنادي المصري، أن كل المناصب الإدارية في النادي الأهلي ليست لها قيمة، مشيرًا إلى الكرة المصرية بشكل عام تفتقد للعمل بشكل احترافي، معلقًا: «الأهلي في أفضل حالاته الكروية عبر تاريخه كان يعتمد على مدير كرة فقط كمسؤول عن هذه المهمة، وكل المناصب الموجودة دي مالهاش لازمة». وشدد يونس، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «الماتش»، الذي يقدمه زكريا ناصف على فضائية «صدى البلد»، أن كرة القدم في مصر لا تمت للاحتراف بصلة، والمنظومة بأكملها بحاجة إلى إعادة تنظيم.

ويرى يونس أن مشاكل فريق الأهلي بدأت منذ مباراة الإياب أمام وفاق سطيف الجزائري، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأنه أدرك حينها بأن الأهلي لن يحقق النتائج المنتظرة، وأن الزمالك هو الأقرب لحصد لقب بطولة الدوري لأنه يملك عددا كبيرا من اللاعبين، على عكس الأهلي الذي يعاني من غيابات عديدة بسبب الإصابات