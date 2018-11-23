انت الان تتابع سيد معوض: الأهلي فقد هيبته في أسبوعين (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٥ ص

سيد معوض

قال سيد معوض، المدرب المساعد السابق بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي الأحمر، يعتمد في اختياراته للعناصر التي تعمل داخل منظومة النادي على من قاموا بدعمه في الانتخابات الأخيرة، مشددًا أن ذلك أحد أسباب التخبط الذي يعيشه الفريق الأحمر في الفترة الحالية. وأضاف معوض، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه زكريا ناصف على فضائية «صدى البلد»، أن هناك أمورا سلبية أخرى تأثر بها النادي في الفترة الأخيرة، مثل تحكم جمهور السوشيال ميديا في قرارات مجلس الإدارة الذي يسعى لإرضائه دائمًا.

وتعجب معوض من استعانة مجلس الأهلي بعبدالحفيظ، مجددا في منصب مدير الكرة، بعد أشهر قليلة من إقالته رفقة الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، وتساءل: «هل سيد عبدالحفيظ كفء أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا تمت إقالته من الأساس؟».وشدد معوض، أن الأهلي فقد هيبته في أسبوعين بعد خسارته أمام الترجي في