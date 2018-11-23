الأهلي: كارتيرون استقبل قرار إقالته بصدر رحب

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٩ ص
باتريس كارتيرون
قال خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، إن مجلس إدارة القلعة الحمراء، اتخذ كل قراراته الأخيرة بإجماع أعضائه، والتي كان من بينها إقاله الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومايكل ليندمان، مدرب الأحمال. وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إقالة كارتيرون وليندمان، كما قرر المجلس تكليف سيد عبدالحفيظ بمهمة القائم بأعمال مدير الكرة، وتكليف محمد يوسف، المدرب العام، بمنصب المدير الفني المؤقت للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني أجنبي وجهاز معاون جديد للفريق الأول.
وأكد الدرندلي، في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، عبر قناة «ON sport»، أن باتريس كارتيرون، كان في غاية الاحترام وتقبل قرار مجلس الإدارة بصدر رحب، كما كان سعيدًا بالفترة التي قضاها مع النادي الأهلي. وتابع: «ليندمان أيضًا تقبل الأمر باحترافية، وتم إبلاغ محمد يوسف بتولي المسئولية، والكابتن
وأكد الدرندلي، في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، عبر قناة «ON sport»، أن باتريس كارتيرون، كان في غاية الاحترام وتقبل قرار مجلس الإدارة بصدر رحب، كما كان سعيدًا بالفترة التي قضاها مع النادي الأهلي.
وتابع: «ليندمان أيضًا تقبل الأمر باحترافية، وتم إبلاغ محمد يوسف بتولي المسئولية، والكابتن الخطيب أوضح له كل ما يخص مهام عمله في المرحلة القادمة».
وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البطولة العربية بعد التعادل مع الوصل الإماراتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما استفاد فريق الوصل من تطبيق لائحة الهدف الاعتباري.
أحرز هدفي اللقاء وليد سليمان في الدقيقة 58 من عمر المباراة، وأوه باناسونيك في الدقيقة 82.
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