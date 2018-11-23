انت الان تتابع الأهلي: كارتيرون استقبل قرار إقالته بصدر رحب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٩ ص

باتريس كارتيرون

قال خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، إن مجلس إدارة القلعة الحمراء، اتخذ كل قراراته الأخيرة بإجماع أعضائه، والتي كان من بينها إقاله الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومايكل ليندمان، مدرب الأحمال. وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إقالة كارتيرون وليندمان، كما قرر المجلس تكليف سيد عبدالحفيظ بمهمة القائم بأعمال مدير الكرة، وتكليف محمد يوسف، المدرب العام، بمنصب المدير الفني المؤقت للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني أجنبي وجهاز معاون جديد للفريق الأول.

وأكد الدرندلي، في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، عبر قناة «ON sport»، أن باتريس كارتيرون، كان في غاية الاحترام وتقبل قرار مجلس الإدارة بصدر رحب، كما كان سعيدًا بالفترة التي قضاها مع النادي الأهلي. وتابع: «ليندمان أيضًا تقبل الأمر باحترافية، وتم إبلاغ محمد يوسف بتولي المسئولية، والكابتن