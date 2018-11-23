إضراب عام في تونس احتجاجًا على رفض الحكومة زيادة الأجور

بدأ آلاف التونسيين، اليوم، إضرابًا عامًّا وصل إلى المطالبة برحيل حكومة يوسف الشاهد الجديدة بعد التعديل الوزاري، على خلفية رفضها زيادة الأجور، تزامنًا مع تهديدات الممولين الدوليين بوقف تمويل البلاد. وفق صحيفة الشروق التونسية.

كان الاتحاد العام التونسي للشغل، أصدر بيانًا بشأن إضراب الوظيفة العمومية والخاص بمختلف العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والمحلية والمؤسسات الخاضِعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويشمل الإضراب جميع العاملين بتلك الجهات مع الحفاظ على الحدّ الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية.

ويشمل إضراب الوظيفة العمومية، القطاع الذي يشغل أكثر من 600 ألف عامل ، وذلك بعد أن فشلت كل جلسات التفاوض بين الاتحاد التونسي للشغل والحكومة، والتي كان آخرها تلك التي جمعت صباح أمس الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي برئيس الحكومة يوسف الشاهد.

يذكر أنَّ تونس شهدت في تاريخها إضرابًا عامًا شمل كل القطاعات في جانفي من سنة 1978 وعُرِف حينها بالخميس الأسود، وشهد صدامًا داميًا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة، إبَّان حكم الرئيس الحبيب بورقيبة وأدَّت المواجهات حينها إلى سقوط ضحايا ومحاكمة النقابيين وسجن الأمين العام حينها الحبيب عاشور.

وفي عام 2011 دعا الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة الأمين العام عبد السلام جراد إلى إضراب عام.