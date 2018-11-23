شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" : مناقشة قانون إنشاء الجامعات التكنولوجيه الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة لم تنتهى من وضع جدول أعمالها خلال الأسبوع المقبل، ولكن من المتوقع بدء اللجنة مناقشة قانون إنشاء الجامعات التكنولوجيه ، خاصة وأن مشروع القانون وصل من الحكومة فى نهاية دور الانعقاد الرابع.

وأوضحت البرلمانية ماجدة نصر فى تصريح لـ" الخليج 365" أن فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجيه تتبلور فى تكوين جامعات متخصصة فى الأمور الفنية والمهارية لتكون باب لاستكمال التعليم الفنى فيما بعد الحصول على شهادات الدبلومات الفنية ، حتى يستطيعوا الاستمرار فى الجامعات والحصول على دراسات عليا ، مضيفة أن الجامعة تستقبل أيضا خريجى الثانوية العامة لأن الهدف منها تنمية الجانب المهنى.