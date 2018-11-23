شكرا لقرائتكم خبر عن مارجريت عازر :انتهينا من جمع أسماء القومى لحقوق الإنسان وقدمناها لهيئة المجلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت بشكل رسمى من جمع جميع السير الذاتية الخاصة بمرشحين المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد ، وأنه تم تقديمها بشكل رسمى إلى هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، ليتم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية .
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن اللجنة عملت على جمع هذه الأسماء على مدار شهور ، من خلال الترشحيات التى جاءت من منظمات المجتمع المدنى، والنقابات بالكامل وكل الهيئات المنوط بها حقوق الإنسان ، لافتة الى أن الأسماء بها وجوه جديدة ، سيفصح عنها بعد صدورها من خلال رئاسة الجمهورية .
وتابعت أن اللجنة انتهى دورها بجمع كافة الترشحيات التى جاءت لها ، وتم تسلميها بشكل رسمى إلى هيئة مكتب مجلس النواب، لافتة أن أمر صدور التشكيل النهائى سيكون من خلال القرار الجمهوري الذى يصدر من رئاسة الجمهورية ، مؤكدة أن كافة الترشحيات التى جاءت من الهيئات تم أخذها كاملا مع مراعاة المعايير الكفاءة والمعايير السابقة التى تم الاتفاق عليها داخل لجنة حقوق الإنسان .
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