أ ف ب: جماعة "بوكو حرام" تختطف 50 قروياً نيجيرياً

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن خطف نحو 50 قروياً ​نيجيريا​ً كانوا قد ذهبوا بحثا عن الحطب قرب الحدود بين نيجيريا و​الكاميرون​ على أيدي عناصر يشتبه في انتمائهم إلى جماعة "​بوكو حرام​" في نهاية الأسبوع المنصرم.

وأشار عمر كاشالا قائد ميليشيا محلية تقاتل بوكو حرام إلى جانب الجيش إلى أنه "تم جمع الرجال واقتيادهم من جانب متمردي بوكو حرام، ولم نسمع عنهم مرة أخرى"، مشيراً إلى أن أن قرويَين اثنين "تمكنا من الفرار وأعلنا الخبر لدى عودتهما إلى ديارهما".

وأكد أنه "ليس لدينا عدد محدد للذين تم اقتيادهم، لكن بشكل عام يتنقّل الحطابون في مجموعات تضم أكثر من 50 رجلا".