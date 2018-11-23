حيلة ذكية على هواتف "آيفون" تسهل كتابة الرسائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

اكتشف أحد مستخدمي آيفون حيلة ذكية، تساعد على تحرير النصوص المكتوبة بسرعة وسهولة، حيث يسمح الضغط المستمر على زر "المسافة" على لوحة المفاتيح، بتعديل الرسائل بسهولة غير متوقعة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت كريسي ديفيس، تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، تبين اكتشافها الأخير، قائلة: "إذا قمت بالضغط فوق زر "المسافة" باستمرار، يمكنك تحريك المؤشر بين الكلمات والأحرف إلى اليمين واليسار، بدلا من محاولة سحب المؤشر باستخدام الأصبع".

وأوضحت ديفيس أن هذه الحيلة ستقلل من الأخطاء الإملائية، وتجعل عملية التصحيح أكثر سهولة ودقة.