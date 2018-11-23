حول العالم في 24 ساعة: "بن سلمان" في الإمارات.. وإضراب في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – مصراوي

بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جولة خارجية حيث وصل إلى الإمارات في أول رحلة خارج المملكة منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بينما اختارت إثيوبيا ناشطة حقوقية لتكون رئيسة للجنة العليا للانتخابات في البلاد، وشهدت تونس أكبر تظاهرة لموظفي الحكومة منذ سنوات.

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