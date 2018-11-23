المسلمون موجودون في استراليا قبل البريطانيين

قد يستغرب البعض من فكرة وجود المسلمين في استراليا قبل البريطانيين والمستوطنين البيض ولكن التاريخ يؤكد وجود المسلمين قبل البريطانيين في استراليا.

بعد صدور نتائج آخر استطلاعات الرأي والتي جاء فيها ان 46% من المستطلعين يريدون خفض أعداد المهاجرين من المسلمين و الكشف عن أن معظم الأستراليين لا يعرفون نسبة المسلمين الحقيقة في البلاد تقول البروفيسورة في قسم الدراسات العربية والاسلامية في جامعة سيدني لوشيا سوربيرا أن مسلمي استراليا هم استراليون من الجيل الخامس ووصلوا إلى استراليا قبل وصول البواخر البريطانية شواطئ سيدني.

واذا عدنا بالتاريخ نجد بحسب البروفيسورة سوربيرا أن العلاقة بين المسلمين والسكان الاصليين في استراليا بدأت قبل عام 1788 وبدأت العلاقات كتبادل تجاري بين مسلمي جنوب شرق آسيا والسكان الأصليين كما تذكر الوثائق التاريخية زيجات بين المسلمين و السكان الأصليين قبل وصول البريطانيين عام 1788.

وعلى عكس الاعتقاد السائد فإنّ أغلبية مسلمي أستراليا ليسوا من المهاجرين الواصلين حديثاً بل هم أبناء عائلات وصلت مطلع عام 1800 واستقرت في مختلف أنحاء أستراليا.

والجدير بالذكر أن عام 1901 شهد اصدار البرلمان قانون The Immigration Restriction Act 1901 الذي بات يعرف بسياسة استراليا البيضاء والذي حدد الدول التي تستقبل استراليا منها المهاجرين. وفي ذلك الوقت اضطر المهاجرون من أصول صينية وسورية (بلاد الشام) والهند للتقدم والحصول على اعفاء يسمح لهم بالعودة اذا غادروا البلاد.