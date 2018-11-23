أستراليا: موريسون يقترح توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية في التجريد من الجنسية

اقترح رئيس الوزراء سكوت موريسون قوانين جديدة لتجريد المدانين بجرائم إرهابية من الجنسية الأسترالية. وحسب القوانين المعمول بها حالياً فإنه ليس متاحاً خيار الحرمان من الجنسية إلا في حال صدور حكم بالسجن لمدة ست سنوات على الأقل بحق المدانين. لكن موريسون قال إن هذا الشرط سيتم إلغاءه، لتصبح أي إدانة بتهم الإرهاب كافية للحرمان من الجنسية بغض النظر عن العقوبة.

وأضاف أن من يملك جنسية مزدوجة وانخرط في أنشطة إرهابية، ستتمكن السلطات من ترحيله خارج البلاد. أيضا سيُمنع من انخرط في أنشطة إرهابية خارج البلاد من العودة إلى أستراليا لمدة عامين، في تشريع يشبه ما تقوم به المملكة المتحدة.

وقال موريسون أن القوانين المقترحة مصممة لتوسيع الصلاحيات للحفاظ على أمن الأستراليين وكذلك على نزاهة الجنسية الأسترالية. واعتبر رئيس الوزراء أن الإرهابيين انتهكوا القيم الأسترالية وارتكبوا جرائم لا يمكن السماح بها على حد وصفه.

ومن جانبه، قال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون يقول أنه ينبغي تعديل القوانين الحالية في أسرع وقت ممكن عبر تمريرها في البرلمان ليتسنى للأجهزة الأمنية القيام بعملها بشكل أفضل خصوصاً بما يتعلق بالمشتبه بهم الأربعمئة الخاضعين للمراقبة.