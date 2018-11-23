ساديو مانيه يوافق على عقد جديد "طويل الأمد" مع ليفربول

السنغالي ساديو مانيه محتفلا بتسجيل هدف لفريقه ليفربول في مرمى كارديف سيتي في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2018 على ملعب أنفيلد.

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي الخميس ان مهاجمه السنغالي الدولي ساديو مانيه وافق على توقيع عقد جديد "طويل الأمد" معه.

وكان مانيه (26 عاما) قد التحق بفريق المدرب الألماني يورغن كلوب في حزيران/يونيو 2016 قادما من ساوثمبتون، وسجل 40 هدفا. وشكل في الموسم الماضي قوة هجومية ضاربة مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأعلن النادي موافقة مانيه "على بنود عقد جديد طويل الأمد مع ليفربول".

وفي حين لم يحدد النادي في بيانه المدة، أشارت وسائل إعلام إنكليزية بينها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الى أنه يمتد حتى عام 2023.

وقال مانيه "أنا سعيد جدا، جدا لتمديد عقدي مع ليفربول"، مضيفا "إنه يوم رائع بالنسبة الي وأتطلع الآن الى القيام بكل شيء: مساعدة الفريق، مساعدة النادي على تحقيق أحلامه، وخصوصا، الفوز بالبطولات".

وأضاف "بالنسبة الي، اتخذت أفضل قرار في مسيرتي".

وسجل السنغالي عشرة أهداف الموسم الماضي وساهم في بلوغ ليفربول نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني 1-3. كما استهل الموسم الحالي بقوة، مسجلا ستة أهداف في 11 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

واختير مانيه ضمن لائحة من 30 لاعبا مرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويتطلع ليفربول الى مواصلة مسيرته الجيدة في الدوري الإنكليزي الممتاز عندما يحل ضيفا على واتفورد السبت في المرحلة الثالثة عشرة.

ويحتل الفريق الأحمر حاليا المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي، وهو أحد ثلاثة فرق (إضافة الى سيتي وتشلسي الثالث) لم تخسر بعد في الدوري هذا الموسم.