مجلس إدارة نيسان يقيل غصن وباريس وطوكيو تجددان دعمهما لمجموعة رينو-نيسان

كارلوس غصن في صورة من الارشيف.

أقال مجلس إدارة مجموعة نيسان لصناعة السيارات الخميس رئيسه كارلوس غصن الموقوف في طوكيو بتهمة التهرب الضريبي، في حين جددت فرنسا واليابان دعمهما لمجموعة رينو-نيسان.

وأكدت المجموعة التي بنى فيها غصن سمعته كمؤسس امبراطوريات في عالم صناعة السيارات، أنها اتخذت هذا القرار "بالاجماع". وقالت في بيان "بعد مراجعة تقرير مفصل لتحقيق داخلي، صوت مجلس الادارة بالاجماع لاقالة كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس الادارة".

وقد انقلبت حياة كارلوس غصن الذي ينسب اليه النجاح في تغيير مصير تحالف نيسان-رينو-ميتسوبيشي، فجأة عند توقيفه الثلاثاء فور هبوط طائرته الخاصة في طوكيو. والتزم غصن (64 عاما) الصمت منذ توقيفه.

ويفترض أن يتم تعيين رئيس لمجلس الإدارة خلفا لغصن، وسيكون على الأرجح الرئيس التنفيذي للمجموعة هيروتو سايكاوا مساعده السابق الذي شن هجوما عنيفا مساء الاثنين على مرشده السابق.

وأكدت نيسان ايضا ان التحالف مع رينو الفرنسية "يبقى بدون تغيير".

-باريس وطوكيو تدعمان المجموعة-

ومساء الخميس أكدت فرنسا واليابان مجددا دعمهما لمجموعة رينو-نيسان رائدة صناعة السيارات في العالم.

واثر اجتماع لنحو ساعة بين وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الياباني هيروشيغي سيكو جدد الوزيران "الدعم المهم للحكومتين الفرنسية واليابانية للتحالف بين رينو ونيسان ورغبتهما المشتركة في الحفاظ على هذا التعاون المجزي"، بحسب بيان للوزارة الفرنسية.

وكان الوزيران أكدا دعمهما "لادامة التحالف" بين الصانعين وذلك في بيان مشترك نشر الثلاثاء غداة توقيف غصن في طوكيو.

وأوضح لومير مساء الخميس في تصريحات صحافية أنه "كان من المفيد اجراء هذه المحادثة مع وزير الاقتصاد الياباني ومن المهم أن نذكر نحن الاثنين بوضوح أن الحكومة اليابانية كما الحكومة الفرنسية متمسكتان بالتحالف بين رينو ونيسان".

وأضاف "اليوم (التحالف) يمر باضطرابات على صلة بهذه القضية. وهذه الاضطرابات لا يجب أن تضعف التحالف ولا يجب ان تضعف مئات آلاف الوظائف في هذه الشركة".

وقال مصدر حكومي فرنسي ان لومير اغتنم اللقاء لشكر نظيره الياباني على "تأكيد دعمه" للتحالف بين الشركتين، وليوضح لنظيره الياباني ان الحكومة الفرنسية ستقوم "بدورها كمساهم لا أكثر ولا أقل"، دون توضيحات اخرى.

من جهته جدد سيكو التأكيد أن "التحالف بين الشركتين رمز للتعاون الصناعي بين فرنسا واليابان".

- عملية دمج مطروحة؟ -

ويتهم غصن الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني رسميا بأنه قام مع شركاء بتقديم كشوفات تقل عن دخله الحقيقي "خمس مرات بين حزيران/يونيو 2011 وحزيران/يونيو 2015" معلنا عن مبلغ إجمالي بقيمة 4,9 مليار ين (حوالى 37 مليون يورو) بدلا من عشرة مليارات ين.

لكن يشتبه أيضا بأنه استخدم ممتلكات الشركة لحسابه الخاص حسب نتائج تحقيق داخلي أجرته "نيسان" في الأشهر الأخيرة.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الخميس إن شركة نيسان دفعت مبلغ 100 الف دولار منذ 2002 لشقيقة غصن التي لا يوجد سجل لتقديمها أي عمل استشاري للمجموعة.

من جهتها، تنوي "ميتسوبيشي موتورز" أحد أطراف التحالف القوي لصناعة السيارات، "إقالة" غصن رئيسها، "بسرعة". وقال ناطق باسم المجموعة إن مجلس إدارتها سيجتمع الاثنين لهذا الهدف.

أما مجموعة "رينو" فتلتزم الحذر. وقد طلب مجلس إدارتها من "نيسان"، "تسليمه كل المعلومات التي بحوزتها في إطار التحقيقات الداخلية بشأن غصن".

لكن رينو قالت إنها تقف إلى جانب مديرها التنفيذي رغم إعلانها عن تكليف مدير العمليات تييري بولوريه "موقتا" الإدارة التنفيذية للمجموعة "بالصلاحيات نفسها" التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة.

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء أن "هذه القيادة تضمن حسن سير العمل لدى شركة رينو". وأضاف أن "قيادة رينو متينة لكنها موقتة" مؤكدا أنه سيلتقي نظيره الياباني الخميس لمناقشة "تمديد" التحالف.

وتحدثت الصحافة المحلية اليابانية نقلا عن مسؤولين في نيسان ان المجموعة تريد إعادة النظر في هيكلة التحالف وهو "شرط أساسي لكي تستمر" بحسب قول أحدهم.

وقالوا إن الهدف قد يكون إعادة النظر في توزيع الاسهم، إذ إن رينو تمتلك 43% من نيسان لكن الشركة اليابانية التي تتقدم على حليفتها في مجال رقم الاعمال لا تملك فيها سوى 15% من اسهم رينو وهو وضع يثير منذ فترة طويلة استياء في اليابان.

وذكرت الصحيفة الاقتصادية اليابانية "نيكاي" نقلا عن مسؤول في نيسان ان كارلوس غصن كان يسعى الى دمج المجموعتين "ومن المحتمل أن تكون هناك خطة ملموسة جاهزة في الربيع المقبل". لكن عملية الدمج هذه مرفوضة كما هو واضح من قبل سايكاوا.

وسبب توقيف غصن المفاجئ صدمة واسعة في قطاع صناعة السيارات في اليابان وخارجها، خصوصا أنه ينسب إليه النجاح في تغيير مصير تحالف نيسان-رينو-ميتسوبيشي.

وكان أسلوب حياته الباذخ يثير انتقادات في اليابان. فقد أفاد التلفزيون الياباني الرسمي "ان اتش كي" أن نيسان دفعت "أموالا هائلة" لتزويد غصن بمنازل فخمة في ريو دي جانيرو وبيروت وباريس وامستردام بدون "وجود أي مبرر مشروع يتعلق بالاعمال".