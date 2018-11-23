شركات تركية تضاهي العالم في صناعة الآلات العملاقة

شهدت فعاليات ملتقى ومعرض رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد)، حضورا كبيرا للشركات التركية المصنعة لعدة آلات عملاقة مختلفة ونادرة.

وتعرض شركات تركية منتجاتها من الآلات العملاقة المتخصصة في الصناعات والتغليف والتعبئة، التي تصنّعها محليا وتوردها إلى مختلف دول العالم، كما تعرض بعضها لعملية تجهيز المنتجات في نفس المكان لمعرفة كيفية صناعة المنتج وجودته.

وتنافس شركة "يازيجي ماكينة" الشركات الأجنبية من خلال دقة عمل الآلات المخصصة لتعبئة وتغليف الماء والعصائر، حيث تتيح للحاضرين مشاهدة كيفية عمل الآلة من البداية وحتى انتهاء التعبئة والتغليف.

كما تمتاز شركة "سي تي كي ماكينة" التي تأسست في 1981، بصناعتها للآلات المتخصصة في منتجات الحليب والأطعمة التي تستخدم في المصانع والشركات المنتجة للحليب، وتضاهي هذه الآلات العملاقة التي صنعت في تركيا، غيرها من الآلات، حيث إنها تمتاز بإمكانية صناعة الآلات بحسب طلبها.

وفي شركة "ديزاين ماكينة"، رصدت عدسة الأناضول صناعة اللبن وتعبئته وتغليفه كاملا في آلة واحدة، حيث تقوم الآلة بصب اللبن داخل الكؤوس البلاستيكية، ومن ثم تستمر في إلقاء الأغطية على هذه الكؤوس، وبعدها تقوم بإلصاق الأغلفة بشكل محكم ثم إخراجها من الآلة بشكل منتظم.

وتهتم شركة "تشينار بورو" التي تعرض أشكالا من الحديد على المقاولين والتجار القادمين، في صناعة الإمدادات الحديدية، بشتى أحجامها من أجل استخدامه في عمليات البناء والبنية التحتية.

ولفت انتباه الحضور قيام عاملي شركة "عدنان بوستان"، بالنحت على الأخشاب التي تستخدم في صناعة الأثاث والأدوات المنزلية، وتتيح الشركة للزائرين مشاهدة كيفية تجهيز تلك الأدوات بشكل لطيف ولافت للنظر.

أما شركة "404" المختصة في الصناعات الكيميائية، فعرضت داخل المعرض سيارة سباق حازت جوائز عدة في السابق، التي استخدم فيها منتجات الشركة التي تصنع الألوان ومواد اللصق في تركيا.

وانطلقت في مدينة إسطنبول صباح الأربعاء، فعاليات المعرض بنسخته السابعة عشرة، بحضور كبير من رجال الأعمال من العالم الإسلامي.

والمعرض الذي ترعاه "الأناضول" إعلاميا يضم عدة أجنحة، ويشارك فيه 200 رجل أعمال، و141 شركة، و1450 منتجا.