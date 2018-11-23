كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد تفضح مخطط الإخوان في أوروبا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو بعنوان: "السويد تفضح مخطط الإخوان في أوروبا".

ورصد الفيديو تصريح رئيس لجنة مكافحة الارهاب في البرلمان البلجيكي كوين متسو، والذي كشف من خلاله أن قطر تدعم تنظيم الاخوان في أوروبا بـ 55 مليون يورو، بهدف تغذية المدارس والمساجد بالعنف والتطرف.

وتناول الفيديو قيام السلطات السويدية باعتقال اعضاء مؤسسة إخوانية تحت مسمى "الأزهر"، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم وغسل اموال، ويترأسها الاخواني الصومالي بشير آمان.

واوضح الفيديو ان المؤسسة تتولى إدارة عدة مدارس بهدف زرع الإرهاب والتطرف في عقول أبناء الجالية المسلمة بالسويد.