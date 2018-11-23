موقع خليجي يفضح سياسات "الجزيرة" القطرية تجاه السعودية

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فضحت "مداد نيوز" بوق قطر الإعلامي قناة الجزيرة، في سياستها تجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها تهول من الأمور. فضحت "مداد نيوز" بوق قطر الإعلامي قناة الجزيرة، في سياستها تجاه المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها تهول من الأمور. وأوضحت أن الجزيرة تحابي أردوغان وتجامله، برغم ما يرتكبه من جرائم وانتهاكات في تركيا.



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