لخليع: لم نهتم “بالبراق” وحده واختصرنا ساعة من زمن الرحلات تجاه مراكش

كشف ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عن إطلاق برنامج الأطلس لتأمين الرحلات التي تربط كلا من مدينتي الرباط والدار البيضاء بوجهات فاس ومراكش، معلنا عن تقليص الرحلة بين مدينتي مراكش والدار البيضاء بأكثر من ساعة مع انتهاء تثنية السكة الحديدية بينهما.

وخلال ندوة صحفية عقدها بالمناسبة بمدينة مراكش اليوم، كشف لخليع أن قطارات “الأطلس” ووفق البرنامج الذي سيشرع في العمل به ابتداءا من الإثنين المقبل ستمكن المسافرين من التنقل من الدار البيضاء نحو مدينة مراكش في زمن غير مسبوق لا يتعدى ساعتين و35 دقيقة، في حين كانت تتطلب سابقا 3ساعات و40 دقيقة.

كما لن تتعدى الرحلة بين مدينتي الدار البيضاء ومدينة فاس مدة 3 ساعات و20 دقيقة مستفيدة بذلك من انتهاء أشغال تثليث السكة بين الدار البيضاء والرباط وكذا بين سلا والقنيطرة.

لخليع عبر عن استيائه خلال الندوة من القول بأن الإهتمام بالقطار السريع “البراق” جاء على حساب الخطوط الأخرى، مؤكدا أن المكتب عبأ استثمارات مهمة في تجديد وتوسيع البنية التحتية السككية ما مكن من اختزال زمن الرحلات وكذا تنويع أسعار التذاكر لتستجيب لمختلف الشرائح الاجتماعية.

كما كشف مسؤولو مكتب السكك أن برنامج الرحلات الجديد الذي سيشرع في العمل به الأسبوع المقبل يهم تسيير 240 رحلة يوميا، منها 26 رحلة للبراق، و62 رحلة للخط الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة.