توقيف مدير وكالة بنكية بآيت ملول بتهمة الإبتزاز

أوقفت المصالح الأمنية في إقليم إنزكان أيت ملول، زوال اليوم الخميس، مدير وكالة بنكية في مدينة أيت ملول، بتهمة إبتزاز مواطن لقضاء مصلحة خاصة.

وأقدمت المصالح الأمنية على توقيف مدير الوكالة البنكية، بعد توصل النيابة العامة المختصة بشكاية من طرف مواطن، مفادها أن المدير المعني قام بابتزازه في مبلغ مالي محدد لقضاء مصلحة توفرها الوكالة المعنية.

وانتقلت المصالح الأمنية لعين المكان لترصد اللقاء المتفق عليه بين المواطن ومدير الوكالة البنكية قصد تسلم مبلغ موضوع الإبتزاز، قبل أن تباغثهم عناصر الشرطة القضائية وتلقي القبض على المدير بالشارع العام متلبسا وبحوزته المبلغ المتفق عليه بعد عملية تفتيشه .

وعلى إثر ذلك، تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لأجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمه للعدالة.