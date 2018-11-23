250 منتخبا «باميا» قاطعوا لقاءً ترأسه بنشماش بمراكش

قاطع قياديون بارزون وأزيد من 250 منتخبا «كبيرا» من حزب الأصالة والمعاصرة، اللقاء التواصلي الذي ترأسه الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، أول أمس الأربعاء، بأحد فنادق مراكش.

اللقاء كان مخصصا لتداول قضايا تنظيمية، وأخرى تتعلق بتدبير الحكامة الترابية مع رؤساء مجالس الجماعات الترابية من مختلف الجهات المنتمين إلى «البام»، تزامنا مع مشاركتهم في القمة الثامنة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية «أفريسيتي».

أبرز مقاطعي اللقاء هي رئيسة المجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، التي لا تكاد علاقاتها تستقر ببنشماش حتى تتوتر مجددا.

تفاصيل أكثر في عدد يوم غد من جريدة “أخبار اليوم”.