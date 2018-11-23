شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نجاة رضيعة من تحت عجلات القطار! والان نبدء بالتفاصيل
وأصابت الدهشة كل من شاهد فيديو الحادث المروع، وتظهر فيه الطفلة الرضيعة ممددة على الأرض، بين قضبان مسار القطار الذي اجتاز طريقه من فوقها.
ويظهر الفيديو أيضا كيف هرع الناس مباشرة بعد مرور القطار، لانتشال الطفلة، التي تبين أنها لم تصب بأي أذى يذكر، وسلموها لوالدتها.
ووقع الحادث، حسبما أعلنت وسائل إعلام هندية، عندما تعرض والد الرضيعة للسرقة أثناء صعوده للقطار، بينما كانت زوجته تتبعه حاملة الطفلة.
وكان والد الرضيعة قد دفع زوجته إلى الخلف عندما لاحظ أنه تعرض للسرقة، ما أدى إلى سقوط الرضيعة في الفتحة بين الرصيف وسكة الحديد، لتستقر بين قضبانه، في حين عجز الأبوان عن التقاطها، لأن القطار تحرك بسرعة وسار فوقها.
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