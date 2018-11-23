الأهلي بين الانفلات والسلوك المشين.. أين المبادئ؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المباريات الأخيرة كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك حالة من التسيب والانفلات الأخلاقي جديدة على شخصية فريق الأهلي ولاعبيه داخل المستطيل الأخضر.

سقطات متتالية تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليس على المستوى الفني الذي تراجع بشكل ملحوظ ما ترتب عليه توديع البطولات الواحدة تلو الأخرى، بل على المستوى الأدبي والأخلاقي، وهو أمر لم يعتده الجميع من لاعب الأهلي الذي دائما ما كانت مجالس إدارته تضع القيم والمبادئ فوق أي شىء آخر. لاعبو الأهلي لم يعتادوا الظهور بهذا المستوى الأخلاقي البعيد كل البعد عن الروح الرياضية التي تهدف لها أي رياضة وعلى رأسها كرة القدم التي دائماً ما يكون شعارها هو اللعب النظيف.

المباريات الأخيرة كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك حالة من التسيب والانفلات الأخلاقي جديدة على شخصية فريق الأهلي ولاعبيه داخل المستطيل الأخضر تحت رعاية مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب الذي يشاهد ما يحدث هو وأعضاء مجلسه دون أن يتدخل أحدهم، فاكتفوا بالجلوس على مقاعد الجماهير ورفعوا شعار «التجاهل

المباريات الأخيرة كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك حالة من التسيب والانفلات الأخلاقي جديدة على شخصية فريق الأهلي ولاعبيه داخل المستطيل الأخضر تحت رعاية مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب الذي يشاهد ما يحدث هو وأعضاء مجلسه دون أن يتدخل أحدهم، فاكتفوا بالجلوس على مقاعد الجماهير ورفعوا شعار «التجاهل خير وسيلة للدفاع عن كل ما هو خارج عن النص» ولو أن الإدارة الحالية قامت بإصدار عقوبات حازمة لما شاهدنا هذه المشاهد المؤسفة في الملاعب. في التقرير التالي ترصد لكم «التحرير» حالات الانفلات الأخلاقي التي صدرت من لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة. شق قميص أزارو

البداية عند وليد أزارو، الذي أدهش الجميع في مباراة الترجي الرياضي التونسي في ذهاب بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي فقدها المارد الأحمر بدوره بعد خسارته بأربعة أهداف لثلاثة أهداف، مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أزارو في لقاء الإياب وبعد حصوله على ركلة جزاء احتسبها الحكم المغربي مهدي عبيد، وبعد أن لجأ الأخير لتقنية الفيديو للتأكد من صحة قراره، فجأة شق اللاعب قميصه من أجل التحايل على الحكم وإثبات أن ركلة الجزاء صحيحة. ما فعله وليد ازارو كلف الأهلي حرمانه من خوض مباراة الإياب في تونس وتمت معاقبة مهاجم المارد الأحمر بإيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، وغياب المهاجم المغربي مما لا شك فيه أثر فنيًا على الأهلي في مباراة الإياب أمام الترجي التي خسرها الأحمر بثلاثية نظيفة. واقعة حسام عاشور حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، والذي من المفترض أن يكون قدوة يحتذى به بين لاعبي الفريق، لم يظهر بصفات القائد على الإطلاق، وبدا منفعلًا بشكل غير لائق على الحكم المغربي نور الدين الجعفري، وتخطى كل الحدود لدرجة أنه بصق عليه، خلال اللقاء في إحدى الكرات المشتركة مع لاعبي الوصل الإمارتي، لكن الحكم المغربي لم يلتفت للسلوك المشين لقائد الأهلي الذي لم يكتف بذلك بل توجه ناحية الحكم وقام بدفعه ما دعا الأخير إلى إشهار البطاقة الصفراء لعاشور. الاشتباك مع الحكم

بعد أن أطلق الحكم المغربي نور الدين الجعفري صافرة نهاية مباراة الأهلي والوصل الإماراتي وتوديع الفريق الأحمر البطولة بشكل رسمي، ظهر مجددًا حسام عاشور والسخط على وجهه، واتجه ناحية حكم المباراة واحتك به في محاولة للتشاجر معه. الجعفري بدوره أشهر على الفور البطاقة الحمراء لحسام عاشور وظهر مروان محسن محاولا إبعادهما عن بعضهما البعض، قبل أن يتدخل محمد يوسف، المدرب العام ومدير الكرة، ويسحب عاشور لإخراجه من الملعب لإنهاء الأزمة. هجوم كارتيرون باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، ظهر منفعلًا هو الآخر خلال سير المباراة، وبعد نهاية اللقاء توجه مدرب الفريق إلى الحكم نور الدين الجعفري وكاد أن يعتدي عليه. وواصل كارتيرون هجومه على التحكيم في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، مؤكدًا أن الحكم ساعد الوصل في إهدار الوقت بعد تسجيل هدف التقدم تحولت قرارات الحكم في محاولة منه لمساعدة الفريق الإماراتي على حد قوله. الغريب أن حكم اللقاء لم يكن له أي دور في تراجع الأهلي في اللقاء، بالعكس تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء في أكثر من مناسبة للاعبي الأهلي.

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