انت الان تتابع محافظ الأقصر: أنا بليد في المحليات.. اعذروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أماني خيري ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٥ م

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا مع صحفيي الأقصر، الخميس، بديوان عام محافظة الأقصر، ورحب المحافظ، بأي نقد يوجه إليه أو لغيره من المسئولين ونشر السلبيات بشكل صحيح فهو ليس لديه ما يخفيه، مطالبا بترتيب لقاءات مع الصحفيين ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدينة داخل ديوان عام المحافظة في ظل وجوده للإجابة على أية تساؤلات بشكل شهري. أكد محافظ الأقصر في كلمته، حرصه الدائم بعمل توازن بين عمله في المكتب والشارع فتكفيه ساعتين أو ثلاثة في الشارع للإطلاع على المشكلات.

وقال المحافظ إنه على خلاف مع المحافظ السابق محمد بدر في طريقة إدارة المحافظة، وحل المشكلات. وأضاف "ألهم" أن المحافظ السابق محمد بدر "كان بياخد 2 أو 3 معاه ويروح بيهم قرية ولا مركز أو يشوفوا ماسورة صرف صحي، لكن ده عمل لا ينتج"، معقبا "طبعا المحافظ له كل التقدير والاحترام". وتابع: أنا بليد شوية في المحليات