انت الان تتابع ميدو: لا تظلموا عبدالعال.. ومباراة الداخلية للتاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٥ م

ميدو

طالب أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للزمالك، بعدم ظلم علاء عبدالعال، المدير الفني للداخلية، بعد أحداث مباراة الفريقين التي أقيمت، مساء الخميس، على ملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ15 للدوري. وشهدت اللحظات الأخيرة من لقاء الزمالك والداخلية، أحداث شغب تعرض على إثرها المدير الفنى للفريق العسكري علاء عبدالعال للإصابة، بعد قيامه بالتلويح بقميص فريقه «الأحمر» لجماهير الزمالك بعد ثوان من إحراز محمود كهربا، لاعب الفريق الأبيض للهدف الثاني في شباك الداخلية.

وقال ميدو في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «أطلب من الزمالكاوية ألا يظلموا علاء عبدالعال، فأنا أعرفه شخصيا، وهو رجل محترم جدا، ولكن ممكن الشتيمه والجمهور قريب خلوه يفقد أعصابه». ورفع علاء عبدالعال قميص الداخلية في وجه جماهير الزمالك بعد سبه، لتقوم الجماهير بإلقاء