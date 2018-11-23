إحياء الإخوان.. حيلة الدوحة الجديدة

نظام تميم كثف مساعيه لإعادة جماعة الإخوان الإرهابية إلى الساحة الدولية، فتحرك لتدارك سقوط التنظيم المدوي عربيا وعالميا، وذلك عن طريق حشد التنظيمات الإرهابية لدعم وضعية الجماعة إقليميا، والتعهد بتقديم التمويل للحراك المسلح لطمس أدلة الإرهاب الإخواني.

تميم عمل على إعادة نشر تنظيم داعش في سوريا والعراق، ودعم عمليات بوكو حرام لنشر الفوضى في أفريقيا، كما دفع حركة طالبان لتصعيد هجماتها في أفغانستان.

كما سخر الأمير الصغير منافذه الإعلامية لتحسين صورة الإخوان بالخارج، ودفع أقلامه المأجورة لتلميع الجماعة باعتبارها رائدة الوسطية، حيث وظف الجزيرة لإضفاء شرعية مشبوهة لصالح الإرهابيين، وتطبيع العقول العربية لقبول الفكر الإخواني الظلامي