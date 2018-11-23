محمد بن زايد يستقبل ولى العهد السعودى فور وصوله الإمارات

كتب محمد تهامى زكى
أولى رحلات الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية إلى البلاد اليوم في زيارة رسمية للدولة؛ ومن المقرر أن يستكمل ولي العهد الجول بثلاث دول.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى مقدمة مستقبلى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.
و جرت لصاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية...
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