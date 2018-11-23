الجراح: قرار بعدم تشكيل الحكومة بعد اختراع عقدة تمثيل النواب الستة

اعتبر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​جمال الجراح​ أنه "بعد اختراع العقدة الأخيرة لتمثيل ما يسمى بالنواب الستة، واضح أن هناك قرارا بعدم ​تشكيل الحكومة​، وابتدعت هذه العقدة لإعاقة التشكيل، ولتحميل المسؤولية للنواب الستة، وهذه المحاولة أصبحت مكشوفة، فهم لم يكونوا ضمن تكتل واحد عند الاستشارات، سواء مع الرئيس، أو مع الرئيس المكلف، والواضح أن الكتلة اخترعت لأهداف في المنطقة، بما يخدم الوضع الإقليمي".

وخلال لقاء تكريمي للنائب ​بهية الحريري​ في منزله في المرج، أشار إلى أن "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ كان واضحا، حول تمثيل هؤلاء في مجلس الوزراء، فليس لديهم كتلة، وتم تجميعهم من كتل، ولا يمكن تمثيل النائب مرتين".

وردا على سؤال حول تصريح لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ بأن "الحكومة ستبصر النور قبل الاعياد"، أكد أنه "لا يعرف معطيات الوزير باسيل"، قائلاً: "إن شاءالله تتشكل اليوم، قبل الغد، فالوضع الاقتصادي صعب، وهناك معاناة وصرخات للناس، والبلد يمر بأزمة اقتصادية، ومن الضرورة التشكيل السريع وتفعيل ​مؤتمر سيدر​، الذي استطاع من خلاله الحريري تأمين 12.8 مليار دولار، لاستثمار الجهد الدولي من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي".