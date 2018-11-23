الجريدة: لبنان يتجاهل الأزمة الحكومية في عيد الاستقلال

لفتت صحيفة "​الجريدة​" الكويتية، الى ان رغم الجمود الذي يحيط بعملية تشكيل ​حكومة​ جديدة في لبنان منذ ​الانتخابات التشريعية​ في أيار الماضي، والمخاوف من اهتزاز ​الوضع الاقتصادي​ مع توقّف عجلة الإصلاحات المطالبة بها بيروت دوليا، احتفل اللبنانيون أمس، ب​عيد الاستقلال​ الماسي الخامس والسبعين في احتفال أقامته قيادة الجيش اللبناني في جادة شفيق الوزان، مقابل مدخل قاعدة بيروت البحرية، وشارك به الرؤساء الثلاثة."

وذكرت الجريدة الى ان كان لافتا، كما السنة الماضية، انسحاب الحريري من صالون «22 تشرين الثاني» ليتجنب مصافحة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، ليعود بعد مروره إلى جانب الرئيس عون ودولة الرئيس نبيه برّي، ويستكمل استقبال التهاني التي انضم إليها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل."