الفرزلي: لحوار مباشر بين الحريري والنواب السنة المستقلين

أكد نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، في حديث تلفزيوني، ضرورة أن يكون هناك حوار مباشر بين النواب السنة المستقلين ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بغض النظر عما إذا سيكون هناك نتائج لهذا اللقاء أم لا.
على صعيد متصل، أشار الفرزلي إلى أن هناك حراكاً جدياً لكن لا يعرف متى تظهر نتائجه، لافتاً إلى أنه لا يجب عند كل إختلاف بين فريقين في البلد أن يكون الحل المطلوب عند فريق ثالث، لا سيما أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا علاقة له مباشرة بالصراع، موضحاً أنه من هنا كان إقتراح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال باسيل وقف المقايضة.
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