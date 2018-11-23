الصدر يدعو إلى صحوة سنية لتغيير القيادات السياسية الفاسدة

دعا الزعيم الصدري، ​مقتدى الصدر​، إلى صحوة سنّية لتغيير من وصفهم بالقيادات السياسية الفاسدة، وذلك في خضم ارتفاع وتيرة السجالات بين الصدر وعدد من القيادات السياسية من تحالف المحور الوطني، بشأن الاتهامات ببيع وشراء الوزارات الأمنية.

ولفت الصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أن "الصحوة السُنية قادمة، ضد سياسييهم الفاسدين، والصحوة العراقية قادمة ضد الثلة السياسية الظالمة"، كما شدّد على أن "هناك صحوة عربية قادمة ضد السياسيين الذين دقوا إسفين الطائفية بين أبناء الشعب."

وكان النائب عن تحالف المحور الوطني “أحمد الجبوري”، المعروف بأبي مازن، قال في مقابلة متلفزة إن على الصدر أن يقدم أدلة على كلامه حول بيع وشراء المناصب من قبل القوى السُنية، داعياً إلى مقاضاة الزعيم الصدري في حال عدم تقديمه أدلة قطعية.