ظريف: لن نعيد التفاوض مع واشنطن على الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "​طهران​ لا تعتزم إعادة التفاوض على اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 كما تطالب ​الولايات المتحدة​".

وخلال مؤتمر دولي في العاصمة الإيطالية روما، لفت ظريف الى أن "الشعب الإيراني سيصمد في وجه ​العقوبات الأميركية​"، مشيرا إلى أن "العقوبات لن تقف حائلا دون تحقيق أهداف ​الاتفاق النووي​".

وأكد أن "هناك طرق كثيرة للتعاون بين الشركات الإيطالية والإيرانية، ونحن نسعى حاليا لتعبيد هذه الطرق عبر ​الاتحاد الأوروبي​ أوالتعاون الثنائي".