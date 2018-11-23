ظريف: لن نعيد التفاوض مع واشنطن على الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "طهران لا تعتزم إعادة التفاوض على اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 كما تطالب الولايات المتحدة".
وخلال مؤتمر دولي في العاصمة الإيطالية روما، لفت ظريف الى أن "الشعب الإيراني سيصمد في وجه العقوبات الأميركية"، مشيرا إلى أن "العقوبات لن تقف حائلا دون تحقيق أهداف الاتفاق النووي".
وأكد أن "هناك طرق كثيرة للتعاون بين الشركات الإيطالية والإيرانية، ونحن نسعى حاليا لتعبيد هذه الطرق عبر الاتحاد الأوروبي أوالتعاون الثنائي".
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